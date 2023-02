The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.02.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2023. ISIN Name BMG5266H1034 KINGSTON FIN.GR.LTD.HD-02 CA98402E1079 XEBRA BRANDS LTD. FR0013467123 SAFE S.A. EO 0,01 GB0006710643 APPRECIATE GRP PLC LS-,02 KYG6096M1143 APTORUM GROUP A DL 10