The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.01.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.01.2023 ISIN Name AU000000TNG3 TNG LTD. CA49549V1067 KING GLOBAL VENTURES INC. CA5497501075 LUFF ENTERPRISES LTD DE000A3GWND0 VANECK TERRA ETN29 GB00BH452L44 DEV CLEVER HLDGS LS,-01 GB00BNXM7M46 MADE.COM GROUP LS -,0001 LU0378453376 LYXOR NIKKEI 225 ETF I LU0603946798 LYXOR SPI TR UCITS ETF I USU3002LAE21 EXELON CORP. 22/32 REGS USU88868AW19 T MOBILE USA 21/52 REGS US57055L1070 MARKER THERAPEUT. DL-,01 US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS US71880W3034 PHIO PHARMACEUT. DL-,0001 US86633R2031 WISA TECHNOLOG. DL-,0001