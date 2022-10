The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.10.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.10.2022 ISIN Name AU000000MLD9 MACA LTD CH0460027110 BLACKSTONE RES.NAM.SF-,50 CNE1000001P6 EVOC INTELL.TEC.H YC 0,10 GB00BRGBL804 RAK PETROLEUM PLC A LS 1 SE0015988134 FUUD AB US00444T1007 ACELRX PHARMACEUT. DL-,01 US06406FAF09 BK OF NY MELLON 2023 FLR