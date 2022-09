The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.09.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.09.2022. ISIN Name AU0000XINEX3 ATLANTIC LITHIUM LTD. CA64149P3007 NEVADA SUNRISE GOLD GB00B0KWHQ09 CARETECH HLDGS LS -,005 KYG2287A1004 COLOR STAR TECH. DL-,001 SE0008091904 LEOVEGAS AB USU8079WAB10 TD SYNNEX 21/26 REGS USU8079WAC92 TD SYNNEX 21/28 REGS US36164Y1010 GCP APPL.TECHN. DL -,01 XS0423807337 POLYHYMNIA RAT. 09/25 MTN XS0423807410 EUTERPE RAT. 09/25 MTN XS0423807501 URANIA RATED 09/25 MTN XS0423807683 LIBER RATED 09/30 MTN XS0423807766 EVANDER ATED 09/30 MTN XS0423807840 GESHER RATED 09/35 MTN XS0423807923 ETUDE RATED 09/40 MTN XS0423808061 OVERTURE RAT. 09/40 MTN XS0424794385 SIGNUM MOMENT.09/50ZO MTN XS0424794971 EVENDER RATED 09/30 MTN