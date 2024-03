The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.03.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.03.2024 ISIN Name BMG0620W2019 ASIAN CITRUS HLDGS HD-,01 CA74739M1041 Q BATTERY METALS CORP. DE000A2N4944 MARUDAI FOOD DZ/1 O.N. GB00BYWJZ743 POWER METAL RES. LS 0,001 MHY1146L1258 CASTOR MARITIME INC. US33813J1060 FISKER INC. CL.A O.N. US3390411052 FLEETCOR TECHS DL -,001 US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25