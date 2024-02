The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.02.2024 ISIN Name DE000ENER2N2 SIEMENS ENERGY AG NA NEUE FR001400BVK2 SPINEWAY EO -,002 IE00BLH3CQ86 HANETF-S+PGLCLENSELHNZETF SE0001296542 CORTUS ENERGY AB SK 1 US71948P1003 PHUNWARE INC. DL-,0001