The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.11.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2022 ISIN Name CA0019401052 ATS AUTOMAT. TOOL.SYS INC CA7810731017 RRITUAL SUPERFOODS INC. GB0006886666 EUROMONEY INST.INV. IT0000088853 BCA FINNAT EURAM. EO 0,20 SE0004019545 BRIGHTER AB (PUBL) SE0007464888 KARO PHARMA AB O.N. US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 2