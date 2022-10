The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.10.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.10.2022. ISIN Name DE000PF99X50 BNP PARIBAS ANL 22/27 CA45826Y2015 INTACT GOLD CORP. DE000A1PHEL8 SNOWBIRD AG