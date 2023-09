The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.09.2023 ISIN Name GB0009887422 SYNTHOMER LS -,10 PLCPPRK00037 CAPITAL PARK SA ZY 1 CA0405821087 ARIZONA SILVER EXPLOR.INC DE000A35JSW8 SOFTWARE AG NA ON Z.VERK. US3433891021 FLOTEK INDS INC. DL-,0001 CA98936C8584 ZENITH ENERGY LTD