The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.08.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.08.2023 ISIN Name DE0005032007 ALEXANDERWERK AG O.N. CA88369B1058 THESIS GOLD INC. US45166V1061 IDEANOMICS INC. DL-,001 US75630B3033 RECRUITER COM GRP -,0001