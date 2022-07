The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.07.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.07.2022. ISIN Name LU0106817157 SISF EMERG.EUROPE A ACC LU0106819104 SISF EMERG.EUROPE B ACC LU0106820458 SISF EMERG.EUROPE ADISAV LU0106824443 SISF EMERG.EUROPE CDISAV SE0018040735 ARTIFICIAL SOLU.INT. CL.B US58039P1075 MCEWEN MINING INC. US71531R1095 PERSH.SQUARE TONT.HLD. A US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1