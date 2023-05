The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.05.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2023 ISIN Name CA45826T3010 INTEGRA RES CORP. CA5635081006 MANITOU GOLD INC. GB00BRB37M78 DIG. PLC LS 0,12335664335 GG00B54NMG96 IENERGIZER LTD LS -,01 JE00BJTLYP93 MJ HUDSON GROUP PLC XS2314659447 GPF PHY COPP ETC XS2314660700 GPF PHY NICK ETC