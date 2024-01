The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.01.2024 ISIN Name CA5368761055 LITHOS ENERGY LTD. DE000BRL0435 NORDLB PF. 15/25 LU0219432076 MFS M.-CONT.EUR.EQU.A1 LS USU91505AL80 UNIVISION COMM.15/25 REGS