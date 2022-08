The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.08.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.08.2022 ISIN Name CA15643T4046 CENTURION MINERALS LTD DE000DG4T788 DZ BANK IS.A676 NO0010307143 MERCELL HOLDING NK-,20 US75419T1034 RATTLER MIDSTREAM LP XS1566193295 BUENOS AIR. 17/23 REGS XS1649634034 BUENOS AIR. 17/23 REGS