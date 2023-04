Finanztrends Video zu Silber



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.04.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.04.2023. ISIN Name CA1194421014 BUFFALO COAL CORP. CA4203222084 HAWKMOON RESOURCES CORP CA7852461093 SABINA GOLD+SILVER CORP. CA87039X2086 SWEET EARTH HOLD. CORP. CA91734F1080 USHA RESOURCES LTD CA92026P2008 VALOREM RESOURCES INC. CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1 CH0045159024 RICHEMONT SE.DEP.S.SF 100 IT0003324024 NET INSURANCE SPA O.N. KYG8T10C1061 TIO TECH A CL. A US4404071049 HORIZON BANCORP INC. US67091J4040 LOGICMARK INC. DL-,0001 US74039M2008 PREDICTIV.ONCOLOGY DL-,01 US82621P1012 SIEMENS GAMESA R.E.ADR1/5