The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2023 ISIN Name CA03842U2083 AQUARIUS AI INC. CA44973V1022 I-MINERALS INC. CA98417Q1037 XTIERRA INC. GB00BKT14T00 MIDATECH PHARMA LS-,001 US26927E1047 EVO PAYMENTS INC. CL. A US8703096060 SWEDISH MATCH ADR/1/1