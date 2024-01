The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2024 ISIN Name CA72583B1094 PIVOTREE INC. CA1348521024 CANADA SILVER COBALT WORK GB00BF020D33 TEN ENTERT.GRP PLC LS-01 US45773H2013 INOVIO PHARMACEUTICAL INC US68570P2002 ORCHARD THERAP.SP.ADRS/10 US76135L3096 REVELATION BIOSC. DL-,001