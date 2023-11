The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.11.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2023 ISIN Name CA40453C1014 HS GOVTECH SOLUTIONS INC. CA74643G2018 PUSHFOR TECH INC. NEW CA80918M2031 SCORPIO GOLD CA9888141095 ZACAPA RESOURCES LTD GB00B8W67B19 LIBERTY GLOBAL C DL-,01 GB00B8W67662 LIBERTY GLOBAL A DL-,01 LU0080215030 VONTOBEL-EAST.EUR.BD A-EO LU0080215204 VONTOBEL-EAST.EUR.BD B-EO LU0548153104 ABRDN II-GL.A.RET.STR.AC LU1792117696 MUL-LYX.MSCI USA ESG LE.A LU2198883410 MUL-LYX.NZ2050S+P500C.DLA XS2100444772 SUN.CH.HLDGS 20/25 XS2212116854 SUN.CH.HLDGS 20/24 XS2287889708 SUN.CH.HLDGS 21/24 XS2287889963 SUN.CH.HLDGS 21/26 XS2366526619 SUN.CH.HLDGS 21/24