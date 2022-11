The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.11.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.11.2022 ISIN Name USU88037AF08 TENNECO 20/29 REGS USU88037AG80 TENNECO 21/29 REGS US2120151012 CONTINENTAL RES (OKLA.) US74754R1032 QUALIGEN THERAP. DL-,001 US880349AT28 TENNECO 21/29 144A