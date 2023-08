The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.08.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.08.2023. ISIN Name GB00BMQC0691 STRATA INVEST.HO.LS -,001 NL00150003D3 MELTWATER N.V. EO 0,01 US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A US73178Q1058 POLYMETAL INTL SP.ADR 1/1 US9172862057 URSTADT BIDDLE DL-,01