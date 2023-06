The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.06.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.06.2023 ISIN Name CA00510L1067 ACUITYADS HOLDING INC. CA07012B1067 BASIN URANIUM CORP. CA87975Q1000 TEMAS RESOURCES CORP. DE000DD5ARD8 DZ BANK CLN E.9910 US225433AC55 UBS GROUP 16/25 US225433AF86 UBS GROUP 15/45