The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.02.2024. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2024. ISIN Name CA58503M4083 MEDIVOLVE INC. NEW DE000A2GS401 SOFTWARE AG NA O.N. KYG368161090 FRONTIER INV.A DL-,0001 KYG5346G1257 L CATT. AS. ACQ.ADL-,0001 US46186M6057 INVIVO THERAPEU.DL-,00001 US7864493066 SAFEGUARD SCIENT. DL-,10 US86803X2045 SUNWORKS INC. DL-,001