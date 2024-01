The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.01.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.01.2024 ISIN Name BMG2239B1239 COASTAL GREENLAND HD-,10 DE000A2DAN10 SOFTLINE AG O.N. FI4000266804 ROVIO ENTERTAINMENT OYJ NL0015000F82 ENERGY TRANS.PARTS EO-,01 US45782B1044 INSEEGO CORP. DL-,001