The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.12.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.12.2023 ISIN Name CA08783B1013 BEVCANNA ENTERPRISES INC. CA87974N4057 TEMBO GOLD CORP. FR0000121634 COLAS SA INH. EO 1,5 KYG2058L1032 CHAVANT CAP.ACQ. DL-,0001