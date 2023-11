The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.11.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2023 ISIN Name US59511X1054 MICRON SOLUTIONS DL-,001 AU0000013468 PIVOTAL SYSTEMS CDI/1:1 CA56086L1022 MAKARA MINING CORP. CA6153271037 MONUMENTAL MINERALS CORP. GB00BZ059357 JOULES GROUP PLC LS -,01 US9285634021 VMWARE INC.CLASS A DL-,01