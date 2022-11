The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.11.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.11.2022 ISIN Name CA74036G1072 PREDICTIV AI INC. DE000A3G01J0 ETC ISSUANCE O.END ETN FR0011191287 PHARNEXT EO-,0002 IT0005444259 REVO SPA KYG3R33A1063 EBANG INTL HLDGS HD-,001 SE0000379497 SEMCON AB SK 1 US9307521008 WAITR HLDGS A DL-,0001