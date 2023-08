The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.08.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.08.2023. ISIN Name CA0519188035 AURCANA SILVER CORP. CA2302662077 CULT FOOD SCIENCE CORP. DE0005855183 MS INDUSTRIE AG GB00B84LVH87 ITACONIX PLC XS2374495765 NATIXIS STR. 23/24 ALV