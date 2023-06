The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.06.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.06.2023. ISIN Name AU0000138125 TULLA RESOURCES CDIS/1 CA13640F1053 CANADIAN NEXUS TEAM VENT. CA38149A1093 GOLDMONEY INC. CA42329P1009 HELIOSX LITHIUM TECHNOL. CA8849037095 THOMSON REUTERS CORP. IT0004819030 NETWEEK S.P.A. NO0012826041 SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012847682 SKILL BIDCO 23/28 FLR NO0012847831 SKILL BIDCO 23/28 FLR US89846A2078 TRXADE HEAL.INC. DL-,0001