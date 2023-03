The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.03.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.03.2023 ISIN Name BMG906241002 TRINITY LTD HD-,10 CA02138F2061 ALTALEY MINING CORP. CA22608C1032 CREST RESOURCES INC. CA26801T1021 DYNAMIC TECHNOLOGIES GRP. DE000DFK0LE5 DZ BANK IS.C285 21/24 DE000DFK0QB0 DZ BANK IS.C342 22/30 IE00B3Z66S39 X(IE)-EUR CRED.12.5 SWAP KYG507521071 JATT ACQ.CORP.CL.A -,0001 LU0290358653 XTR.II ITRAXX EUR.SWAP 1C US14757U2087 CASI PHARMAC. NEW 0,01 US7574681034 REDHILL B.S.ADR 10/IL-,01 US92556D1063 VIA RENEWABLES INC.A O.N. VGG569811067 LUOKUNG TECH. CORP. 0,01