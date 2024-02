The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2024 ISIN Name CA02074D2077 ALPHA COPPER CORP. CA08783B2003 BEVCANNA ENTERPRISES NEW CA42704B1067 HERBAL DISPATCH INC. CA4826271062 K9 GOLD CORP. DE0005859698 INVISION AG US09057N3008 BIO-PATH HLDGS INC. 0,001 US8964383066 TRINITY BIOTEC.ADR NEW A