The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.02.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.02.2023. ISIN Name US0310941051 AMESITE INC. DL-,0001 CA00289T3064 ABEN RESOURCES LTD US29667K3068 ESPORTS ENTMT GRP DL-,001 US50187A1079 LHC GROUP INC. DL -,01