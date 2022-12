The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.12.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.12.2022 ISIN Name CA4203221094 HAWKMOON RESOURCES CORP GB0004189378 PCF GROUP PLC LS -,05 US8781551002 TEAM INC. DL-,30 VGG8998A1075 TRACESAFE INC.