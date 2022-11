The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.11.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.11.2022 ISIN Name CA74733P2026 QUADRO RESOURCES LTD AU000000ATL0 APOLLO TOURISM + LEISURE AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. KYG394622081 G MED.INNOV.HLDGS US00180G1067 AMTD IDEA G.SP.ADR/1 CL.A US00771V1089 AERIE PHARMACEUTIC.DL-001 US00776D1037 AENZA S.A.A ADR/5 US87807D1037 TC BIOPHARM(HLD.)SP.ADS/1 US98936J1016 ZENDESK INC. DL-,01