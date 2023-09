The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.09.2023 ISIN Name LU0908501215 LYXOR I.-CO.EO ST.50(DR)A LU0908501488 LIF-COR.E.ST50 EOD CA10551B1076 BRASCAN RESOURCES INC. LU1838002480 LYX.IF-ROB.AI DLA LU1900066629 MUL-L.EM LA.AM. EOA NO0010900087 NORTEL AS NK -,01 US6993743029 PARATEK PHARMAC. DL-,001