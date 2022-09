The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.09.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.09.2022 ISIN Name CA03078L1040 AMERIWEST LITHIUM INC. CA63902L1004 NATURALLY SPLEND.ENTERPR. USU59332AF01 MICROCH.TECH 21/24 REGS US87264ACR41 T MOBILE USA 21/29 144A