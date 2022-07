The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.07.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2022. ISIN Name LU1873136789 U.A.G.C.B.U.E.IAEOH CA8038701048 SASSY RESOURCES CORP. CA8854722094 THOUGHTFUL BRANDS INC. CA92026P1018 VALOREM RESOURCES INC. GB00BYV3J755 SENSYNE HEALTH LT LS-,008 KYG4463T1013 CHIGO HOLDING LTD HD-,01 KYG8062G1055 SOUTHERN ENERGY DL -,01 US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 US55608B1052 MACQUARIE INFRA. HOLD. MI US92886T2015 VONAGE HLDGS CORP. DL-,01 XS1843433555 PETR10 19/24 CV REGS