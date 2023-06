The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.06.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2023 ISIN Name CA21750U1012 COPPER MOUNTAIN MINING CA24380K3038 DEEPMARKIT CORP. CA29246V1040 EMPOWER CLINICS INC DE000A0LA304 TICK TRADING SOFTW.INH.ON US52187K1016 LEAP THERAPEUTICS DL-,001 US75134P3038 RAMACO RES. INC. DL-,01