The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.04.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2023. ISIN Name CA17163Y1025 CIBT EDUCATION GROUP INC. CA94847U1030 WECOMMERCE HOLDINGS L. A DE000A32VN00 HOME24 SE Z.VERK. IE00BKT66M25 LEVERAGE SHA ETP 2070 LU0348798009 AGIF-THAILAND EQU.A EO XS2337089846 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2472332969 LEVERAGE SHA ETP 2072 XS2472333009 LEVERAGE SHA ETP 2072 XS2599788077 OPDENERGY 23/25 FLR REGS XS2599789711 OPDENERGY 23/25 FLR 144A