The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2024 ISIN Name GB00BS3D4G58 UK OIL+GAS LS -,000001 XS2363232930 PARTS EUROPE 21/27 FLR