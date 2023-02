The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.02.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2023 ISIN Name AU000000AWV3 ANOVA METALS LTD CA8661201167 SUMMIT INDUSTR.INC.REIT FR0000032302 MANUTAN INTL SA INH. EO 2 US00725J1025 ADOCIA SP.ADR 1//EO-10 XS1851302312 MAUSER P.S.H. 18/24 REGS