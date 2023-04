The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.04.2023. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.04.2023. ISIN Name LU0392494562 LYXOR MSCI WORLD ETF I NL00150006O3 ESG CORE INVESTMENTS EO 1 CA10170T2083 BOUNDARY GOLD A.COPP.MIN. US3455231049 FORESIGHT AUT.S.ADR 5/IS1 US46647PAP18 JPMORGAN CHASE 18/24 FLR US46647PAQ90 JPMORGAN CHASE 18/24 FLR US68559A1097 ORBITAL INFRA.GRP. DL-001 XS0911388675 ACHMEA 13/43 FLR MTN