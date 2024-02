The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.02.2024 ISIN Name DE0008647488 OMRON CORP. DZ/1 O.N. GB00BNQRZZ55 AMTE POWER LTD LS-,005