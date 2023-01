The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.01.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.01.2023 ISIN Name CA10566L1085 BRAVEHEART RES CA1348082035 CANACOL ENERGY LTD CA8525891005 STALLION GOLD CORP. IE00BMQ8YQ50 HANETF-PESWESGS DLA US6840233026 ORAGENICS INC. DL-,001 US98880R1095 ZW DATA ACT.TECH.DL -,001