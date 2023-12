Finanztrends Video zu Canopy Growth Corp.



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.12.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.12.2023 ISIN Name AU0000027484 ARDENT LEISURE GRP CA11222H3099 BROMPTON OIL SPLIT CORPA CA1380351009 CANOPY GROWTH CA56450P1018 MANTARO PREC. METALS CORP CA80517N2068 SAVILLE RES INC IT0005338840 UNIDATA S.P.A. KYG2586J1177 CST GRP LTD CONS. SE0000120776 ELOS MED.AB B(FRIA)SK6,25 XS2399368492 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2399369383 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2399369466 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2399370399 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2399370472 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2399371017 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2399371108 LEVERAGE SHA ETP 2071 XS2472332530 LEVERAGE SHA ETP 2072 XS2472332613 LEVERAGE SHA ETP 2072 XS2675719293 LEVERAGE SHA ETP 2071