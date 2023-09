The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.09.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2023 ISIN Name DE000HLB78B9 LB.HESS.-THR. PF. 22/24 GB00BKX5CP01 ROSSLYN DATA TECHN.LS-005