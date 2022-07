The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.07.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2022 ISIN Name CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. GB00BFYY4Y44 INTOSOL HOLDING P LS-,1 US37733W1053 GSK PLC SP. ADR/2