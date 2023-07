The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.07.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2023 ISIN Name DE000A351TB5 STERN IMMOBIL.AG ANL23/28 FR001400BWV7 TECHNICOL.CR.ST. EO -,01 GB00B28ZPV64 SPORTECH PLC LS-,01 SE0015221221 ELLWEE AB US53223X1072 LIFE STORAGE INC. DL-,01 US8723861071 TESSCO TECHN. INC. DL-,01