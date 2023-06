Weitere Suchergebnisse zu "Quotient":

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.06.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.06.2023 ISIN Name CA26154L1022 DREAM IMPACT TRUST GB00BYV2MV74 PURPLEBRICKS GRP LS -,01 IT0004007560 PIERREL S.P.A. JE00BNNSZY03 QUOTIENT LTD SE0017232671 SENSIDOSE AB US29268T4094 ENERGY FOCUS INC. DL-0001