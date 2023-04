Weitere Suchergebnisse zu "Melrose Industries":

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.04.2023 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.04.2023 ISIN Name GB00BNR5MZ78 MELR IN PLC LS-,076190476 NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50 US92337U1043 VERB TE.CO.INC DL-,0001