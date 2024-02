Finanztrends Video zu Aurora Cannabis Inc.



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.02.2024 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2024 ISIN Name CA05156X8843 AURORA CANNABIS CA30317M4039 FABLED SILVER GOLD CORP IL0010826191 MER TELEMNGT SOL. IS-,60 US2166484020 COOPER COS INC. DL-,10 XS1990733898 FOODCO BONDCO 19/26 REGS XS1990952779 CIRSA FIN.IN 19/25 REGS XS2312156115 LSF9 BAL.ISS 21/24 REGS